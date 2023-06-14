الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الآلاف من أنصار "برلسكوني" يتجمعون لتوديعه أمام كاتدرائية ميلانو

برلسكوني
برلسكوني

تجمع أكثر من 10 آلاف إيطالي، اليوم الأربعاء، في ساحة كاتدرائية ميلانو للمشاركة في تشييع جنازة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني.

وأقامت السلطات الإيطالية جنازة رسمية لوداع رئيس وزرائها الراحل، الذي توفي الإثنين الماضي عن عمر ناهز الـ86 عاما.

ومنذ الثلاثاء، تجمع أنصار برلسكوني خارج منزله قرب ميلانو لتوديع الملياردير الذي لعب دورا كبيرا في في المشهد السياسي في بلاده وفي عالم الأعمال وكرة القدم لنحو ثلاثة عقود.

ورفع عدد كبير من المحتشدين أعلام حزب "فورزا إيطاليا" الذي كان يتزعمه برلسكوني، بالإضافة إلى أعلام فرق كرة القدم في المدينة، بما في ذلك فريق "ميلان إيه سي".

كاتدرائية ميلانو ميلانو سيلفيو برلسكوني برلسكوني السلطات الإيطالية أنصار برلسكوني

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