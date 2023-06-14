محافظة الإسماعيلية تناقش تقرير قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية

عقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا بحضور اللواء محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، واللواء هنري إبراهيم ومعاون المحافظ للمتابعة، ومعاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ورؤساء المراكز والمدن ومديري عموم الشؤون المالية والإدارية، والإسكان والموارد البشرية والتخطيط العمراني والشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري والحسابات العامة والخاصة، ولجنة التقنين وحساب بيع الأراضي والبيئة؛ لمتابعة تنفيذ قرار اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، رقم ٣٨٤ لسنة ٢٠٢٣ الخاص بتوصيات لجنة وزارة التنمية المحلية لتقييم الأداء والمتابعة والتفتيش والوقوف على جهود المحافظة في العديد من محاور العمل.

وتطرقت أعمال اللجنة حينها لعدة موضوعات، منها التخطيط الاستراتيجي والتفصيلي للمحافظة والتفتيش الهندسي والتعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء وطلبات التقنين والتصالح والتفتيش المالي والإداري وتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالإضافة لمنظومة النظافة بالمراكز والأحياء وكذلك تحصيل الإيرادات والمتأخرات من الوحدات والمحال التابعة للمحافظة.

وكلَّف نائب المحافظ مدير عام الشئون المالية والإدارية برئاسة وحدة الحجز الإداري بديوان عام محافظة الإسماعيلية، ومتابعة عمل الوحدات بالمراكز والأحياء تفعيلًا لما تضمنته توصيات لجنة متابعة تقييم الأداء بإنشاء وحدات حجز إداري بالمراكز والأحياء.

وأكد نائب محافظ الإسماعيلية أنه طبقًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية، فإنه يتم متابعة تنفيذ التوصيات الخاصة باللجنة والمتضمنة تفعيل عدة قوانين منها قوانين تنظيم الإعلانات والمحال وقانون انتظار المركبات وقانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة الصادر بالقانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٨ وعرض مقترحاتها.

ووجَّه نائب المحافظ مدير إدارة البيئة بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية لمتابعة منظومة التخلص من النفايات الخطرة بالمستشفيات والمنشآت، وتحرير محاضر للمخالفين وعرض تقرير بصفة دورية لاتخاذ اللازم نحو متابعة النشاط بالمنشأة.

ومن المقرر عقد اجتماع دوري كل ١٥ يوم لمتابعة كل التفصيلات المتعلقة بتنفيذ توصيات اللجنة.