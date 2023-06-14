الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إسلام الكتاتني لـ"الدستور": 30 يونيو كشفت عن الجماعة الإرهابية غطائها

إسلام الكتاتني
إسلام الكتاتني

يحتفل الشعب المصري خلال هذه الأيام، بمرور 9 أعوام ععلى تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، والذي نجح على مدار عقد من الزمان في تخليص المصريين من بطش الجماعة الإرهابية.

وحققت الدولة المصرية بقيادتها الحكيمة، العديد من الإنجازات على جميع المستويات.

وفي هذا السياق، قال إسلام الكتاتني، الخبير في شئون حركات الإسلام السياسي، إنه على مدار السنوات التسع الماضية، انكشف الغطاء كاملًا عن نوايا جماعة الإخوان الإرهابية، فقد كان لوصول الجماعة الإرهابية لسدة الحكم، إثرًا إيجابيًا في كشف حقيقة نوايا تلك الجماعة.

وتابع في تصريحات لـ"الدستور"، أن الجماعة الإرهابية اعتادت على مدار عقود من إنشائها، الظهور في صف المعارضة واعتماد فكرة المظلومية واللعب عليها لاستجداء تعاطف المواطنين.

وأضاف “الكتاتني” أن جماعة الإخوان الإرهابيين قاموا بتصدير صورة زائفة عنهم ليتعاطف معهم الشعب المصري، لكن حين وصلهم للحكم تبين للناس أنه مادفعوا به لتولي البلاد لم يكن مؤهلاً لقيادة بلد عريقة وكبيرة وعظيمة مثل مصر، واكتشف الشعب أن من كان يحكم مصر هو خيرت الشاطر ولذلك أدرك الشعب أن أنهم يسعون لتغير هويه مصر والعمل على فكرة تغير الهوية ويمكن أن هذا الشئ الرئيسي الذي لفت انتباه الشعب المصري.

وأوضح أن أهم شئ في رفض الشارع لجماعة الإخوان الإرهابيين هو تغير الهوية المصرية لتناسب فكرهم المتناقض، التي كانت بعيدة عن فكرة الوطنية والدين وكان ذلك سبب الخلاف الجوهري بين الشعب المصري والجماعة، وكل ذلك تسبب في قيام ثورة 30 يونيو، وأكدت الثورة على فكرة إن الجماعة تمارس العنف ولا تؤمن بفكرة الوطنية والديمقراطية.

30 يونيو السيسي مصر إسلام الكتاتني الإخوان الإرهابيين

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