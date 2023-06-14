موارنة مصر يحتفلون بذكرى النبي اليشع خليفة القديس الياس

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى اليشع النبي، وهو النبي الذي خلف القديس الياس والمُدَوَّنة أخباره في سفر الملوك الرابع. عاش في القرن التاسع قبل المسيح. كان ابن فلاح غني ترك عائلته وتبع النبي الياس فبشَّرَ الفقراء والمساكين وكان غيوراً على نشر كلمة الله ضد كهنة الأوثان.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: إنّ كلمات الإنجيل هي نقطة انطلاق تأمّلنا، هذه الكلمات التي تبيّن لنا ميزتين في شخص الرّب يسوع: هو ابن الأب وهو الذي يكشف لنا عن الآب. إنّ كلّ شيء في الرّب يسوع يرجعنا إلى الآب: تعليمه وعمله وأسلوبه في الحياة. فالأب هو محور حياة الرّب يسوع، والرّب يسوع بدوره هو السبيل الوحيد للوصول إلى الأب. "لا يَمْضي أحَدٌ إلى الأبِ إلاَّ بي" إن الرّب يسوع هو نقطة لقاء البشر مع الآب الذي كشف لنا ذاته من خلاله: "مَن رآني رأَى الآب". كيف يمكنك أن تقول: "أرِنا الآبَ"؟ ألا تُؤمِنُ بأنّي في الآبِ وأنَّ الآبَ فيَّ؟"

إنّ التجلّي الأكثر تعبيرًا عن علاقة الرّب يسوع بالآب نجده في الرّب يسوع القائم من الموت. فحدث القيامة هو قمّة رسالة الرّب يسوع وأساس الحياة الجديدة الخالدة لأولئك الذين يؤمنون به. لكنَّ الاتّحاد بين الآب والابن، كما بين الابن والمؤمنين، يمرّ في سرّ "ارتفاع" الرّب يسوع المصلوب بحسب العبارة النموذجيّة من إنجيل يوحنا. ويشير الإنجيلي من خلال عبارة "الارتفاع" إلى صلب الرّب يسوع المسيح كما إلى تمجيده؛ هاتان الحالتان تنعكسان على كلّ مؤمن: "فلذلِكَ يَجِبُ أن يُرفَعَ ابنُ الإنسان، لِتَكونَ بهِ الحَياةُ الأبديّةُ لِكُلِّ مَن يؤمِن. فإنَّ اللهَ أحبَّ العالَمَ حتّى إنّه جادَ بِابنِه الوحيد لِكَي لا يَهلِكَ كُلّ مَن يُؤمِنُ بِه بل تكونَ له الحياةُ الأبدِيّة"

إنّ هذه الحياة الأبديّة ليست سوى مشاركة المؤمنين في حياة الرّب يسوع القائم من بين الأموات والدّخول في تيّار المحبّة الّذي يوحّد الآب والابن الّذين هما في الأساس واحد