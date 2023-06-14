تقرير: برشلونة يخطط لبيع "كوندى" لحل أزمة الصفقات الجديدة

لا تزال أزمة نادي برشلونة الإسباني مستمرة بشأن تسجيل وقيد الصفقات الجديدة؛ بسبب قواعد اللعب المالي النظيف.

ويواصل نادي برشلونة محاولاته لتخفيض سقف رواتب اللاعبين والاستغناء عن البعض الآخر، من أجل القدرة على تسجيل لاعبين جدد.

برشلونة يخطط للتضحية بجول كوندي لإبرام صفقات جديدة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يخطط للتضحية بأحد لاعبيه لحل الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن مسئولي برشلونة يخططون لبيع النجم الفرنسي جول كوندي، مدافع الفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن إدارة برشلونة لم تتخذ موقفًا نهائيًا بشأن بيع جول كوندي حتى الآن، أو بشأن اللاعبين المحتمل رحيلهم أيضًا.

يذكر أن المدافع الفرنسي، صاحب الـ24 عامًا، قد انتقل إلى صفوف برشلونة في صيف 2022 الماضي، قادمًا من إشبيلية.

ومنذ انضمام كوندي إلى صفوف برشلونة، لم يلعب أول مباراتين؛ بسبب مشاكل التسجيل في الدوري الإسباني، ليُشارك في 40 مباراة مع الفريق الكتالوني في جميع البطولات بالموسم المنصرم 2022-2023، سجل خلالها هدفًا واحدًا وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وكان فريق برشلونة قد توّج بلقب الدوري الإسباني في الموسم المنصرم 2022/ 2023، بعدما تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 88 نقطة، متفوقًا على غريمه ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 78 نقطة.