الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: برشلونة يخطط لبيع "كوندى" لحل أزمة الصفقات الجديدة

جول كوندي
جول كوندي

لا تزال أزمة نادي برشلونة الإسباني مستمرة بشأن تسجيل وقيد الصفقات الجديدة؛ بسبب قواعد اللعب المالي النظيف.

ويواصل نادي برشلونة محاولاته لتخفيض سقف رواتب اللاعبين والاستغناء عن البعض الآخر، من أجل القدرة على تسجيل لاعبين جدد.

برشلونة يخطط للتضحية بجول كوندي لإبرام صفقات جديدة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يخطط للتضحية بأحد لاعبيه لحل الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن مسئولي برشلونة يخططون لبيع النجم الفرنسي جول كوندي، مدافع الفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن إدارة برشلونة لم تتخذ موقفًا نهائيًا بشأن بيع جول كوندي حتى الآن، أو بشأن اللاعبين المحتمل رحيلهم أيضًا.

يذكر أن المدافع الفرنسي، صاحب الـ24 عامًا، قد انتقل إلى صفوف برشلونة في صيف 2022 الماضي، قادمًا من إشبيلية.

ومنذ انضمام كوندي إلى صفوف برشلونة، لم يلعب أول مباراتين؛ بسبب مشاكل التسجيل في الدوري الإسباني، ليُشارك في 40 مباراة مع الفريق الكتالوني في جميع البطولات بالموسم المنصرم 2022-2023، سجل خلالها هدفًا واحدًا وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وكان فريق برشلونة قد توّج بلقب الدوري الإسباني في الموسم المنصرم 2022/ 2023، بعدما تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 88 نقطة، متفوقًا على غريمه ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 78 نقطة.

برشلونة جول كوندي كوندي الدوري الاسباني ريال مدريد

الأكثر قراءة

تحقيقات مقتل طبيب بعيادته بالساحل: "قتله صديقه وكشفته الكاميرات"

بالدرجات.. تنسيق الثانوية العامة 2023 والمدارس الفنية بجميع مراكز بني سويف

الرئيس السيسى عن محور المحمودية: "أسيبه كده ولا نطوره والدنيا تبقى صعبة شوية"

عن حجم العمل.. الرئيس السيسى لـ وزير المالية: "متجيش تقولى مفيش فلوس"

بعد تنفيذ حكم إعدام قاتلها.. القصة الكاملة لطالبة المنصورة نيرة أشرف

مدبولى: مشروع مضاعفة طاقة صوامع التخزين جنب مصر "أزمة غذائية كبيرة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (1)

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى