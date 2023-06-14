الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة اللاتينية تحتفل بالأربعاء العاشر من زمن السنة

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية اليوم، بحلول الأربعاء العاشر من زمن السنة.

وألقت الكنيسة بهذه المناسبة،عظة احتفالية قالت فيها: 

رأينا كيف أطاع الرّب يسوع المسيح شريعة موسى، أي أنّ الله المشرّع خضع كإنسان لهذه القوانين التي وضعها بنفسه. 

وهذا ما علّمنا إياه القدّيس بولس: "فلَمَّا تَمَّ الزَّمان، أَرسَلَ اللهُ ابنَه مَولودًا لامرَأَةٍ، مَولودًا في حُكْمِ الشَّريعةْ لِيَفتَدِيَ الَّذينَ هم في حُكْمِ الشَّريعة، فنَحْظى بِالتَّبَنِّي" وبالتالي، افتدى الرّب يسوع المسيح من لعنة الشريعة مَن كانوا في حكمها ولم يتقيّدوا بها. كيف افتداهم؟ من خلال إكمال هذه الشريعة. بتعبير آخر، لكي يمحو الرّب يسوع المسيح المخالفة التي ارتكبها آدم بحقّ الشريعة، أظهر طاعته ووداعته حيال الله الآب بالنيابة عنّا، لأنّه مكتوب: "فكَما أَنَّ زَلَّةَ إِنسانٍ واحِدٍ أَفضَت بجَميعِ النَّاسِ إِلى الإِدانة، فكَذلِكَ بِرُّ إِنسانٍ واحِدٍ يَأتِي جَميعَ النَّاسِ بِالتَّبْريرِ الَّذي يَهَبُ الحَياة" . لقد أحنى رأسه معنا أمام الشريعة وفقًا لخطّة التجسّد الإلهيّة. "فهكذا يَحسُنُ بِنا أَن نُتِمَّ كُلَّ بِرّ" 

وبعد أن "اتّخذ صورة العبد" لأنّ وضعه البشري جعله في عداد مَن يحملون نير العبوديّة، قام كالجميع بتأدية الضريبة إلى الجباة، مع أنّه معفى منها نظرًا إلى طبيعته وبنوّته الإلهيّة . إذًا، عليك ألا تتفاجأ عندما تراه يحترم الشريعة، وألا تضع الحرّ في مرتبة العبيد، بل عليك أن تتأمّل في عمق هذا المشروع الإلهي. 

ويترأس غدًا الخميس، مطران الكنيسة اللاتينية كلاوديو لوراتي، جنازة الأب هنري بولاد اليسوعي في كنيسة العائلة المقدس بالفجالة.

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