السيسى: لن "يهلك شخص" تحرك نحو البناء والتعمير لصالح الوطن والمواطنين

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على ذكر موقف تعرض له من قبل أحد شباب قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، قائلًا: "فيه شاب سألني في البحيرة وقالي طمني يافندم على الشباب؟، وقولتله يا محمد فيه ٢,٢ مليون فدان بيتم زراعتها الآن امتداد البحيرة".

وأكد الرئيس السيسي، خلال إلقاء كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لن يتحرك أحد لصالح الوطن والمواطنين ويهلك، معبراً: "لن يتحرك أحد إلى البناء والتعمير لصالح المواطنين وينضام".