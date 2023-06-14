الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السيسى: لن "يهلك شخص" تحرك نحو البناء والتعمير لصالح الوطن والمواطنين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على ذكر موقف تعرض له من قبل أحد شباب قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، قائلًا: "فيه شاب سألني في البحيرة وقالي طمني يافندم على الشباب؟، وقولتله يا محمد فيه ٢,٢ مليون فدان بيتم زراعتها الآن امتداد البحيرة".

وأكد الرئيس السيسي، خلال إلقاء كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لن يتحرك أحد لصالح الوطن والمواطنين ويهلك، معبراً: "لن يتحرك أحد إلى البناء والتعمير لصالح المواطنين وينضام".

السيسي محافظة البحيرة اكسترا نيوز محافظة الأبعدية عبد الفتاح السيسي

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