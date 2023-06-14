الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سويلم: الدول الإفريقية تحتاج للتعاون معًا للتعامل مع تحديات المياه

الدكتور هاني سويلم
الدكتور هاني سويلم

استقبل الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، كيفنتس ميذوينيلا، وزير إدارة الأراضي والمياه وخدمات الصرف الصحي بجمهورية بوتسوانا.

وأكد الدكتور سويلم رغبته فى تعزيز التعاون بين مصر وبتسوانا للتعامل مع التحديات التى يواجهها قطاع المياه وخاصة فيما يتعلق بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية. 

وأضاف أن الدول الإفريقية تحتاج للتعاون سويا للتعامل مع تحديات المياه، وهو ما يتجلى فى مبادرة AWARe والتى سيتم تحت مظلتها تنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية، وإنشاء مركز إفريقي للتدريب فى مجال التغيرات المناخية. 

ولفت وزير الري لسعى مصر الدائم لخدمة الأشقاء الأفارقة خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) لمدة عامين، مع التركيز على التعامل الفعال مع ملف التغيرات المناخية. 

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للوزير البتسوانى لزيارة المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة والذى أصبح بمثابة مركز إفريقي للتدريب فى مجال التغيرات المناخية. 

وأعرب الوزير البتسوانى عن سعادته بزيارة مصر، وحرصه على تعزيز التعاون مع مصر فى مجال الموارد المائية والتعامل مع ملف التغيرات المناخية.

التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية الأشقاء الأفارقة الدكتور سويلم الدعوة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية

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