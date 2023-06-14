جهد أمني وعطاء لا ينقطع .. "الداخلية"مع المواطنين فى كل مكان وتساهم في حياة كريمة لهم

منظومة أمنية شاملة حرصت وزارة الداخلية على تنفيذها، من خلال عدة استراتيجيات ثابتة، ليمتد دورها من الحفاظ على الأمن، إلى المساهمة المجتمعية لتكون عونا وسندا للمواطن، فكانت دائما مع أهل مصر ونفذت إجراءات وخطوات من خلال مساهمات فعالة ضمن مبادرة حياة كريمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تركت أثرا طيبا وعظيمة في نفوس المواطنين، وتسببت في زيادة التلاحم بين الأهالي وجهاز الشرطة الوطني الذي يؤمن بعقيدة أمن الوطن والمواطن خط أحمر .

جهد وعطاء غير منقوص ولا ينقطع قدمته وزارة الداخلية ضمن مبادرة حياة كريمة، يتابعه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لحظة بلحظة بتوجيهات مشددة بضرورة إيصال هذه الخدمات الإنسانية للمواطنين الذين يستحقون الدعم والمساندة في المناطق الأكثر احتياجا.

وقبل أيام من ذكرى 30 يونيو أعظم ثورات مصر في تاريخها الحديث، قدمت وزارة الداخلية سيمفونية من العطاء غير المنقطع في كافة المحافظات، جنبا إلى جنب مع حفظ الأمن، ونفذت مبادرات كلنا واحد معك فى كل مكان - المساعدات الخاصة بسكان المناطق الأولى بالرعاية - مركز "قادرون باختلاف" علشان خدمات ذوي الإحتياجات الخاصة وكبار السن.



ملتقى طلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة

كانت أحد أبرز المبادرات تنفيذ وزارة الداخلية ملتقى طلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة بالقاهرة والإسكندرية على مدار ثلاثة أيام بمحافظة الإسماعيلية، فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بهؤلاء الشباب والبراعم ، لجعلهم أكثر حرصاً وإصراراً على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم وتوفير حياة كريمة لهم.



أقامت الوزارة الملتقى الثانى بمحافظة الإسماعيلية لطلائع وشباب مناطق (حى الأسمرات – أهالينا – بشائر الخير – معاً ) على مدار (3) أيام لترسيخ قيم الولاء ومفاهيم الإنتماء وحب الوطن لديهم ، وتأكيداً على أن دور الدولة ومؤسساتها لم يقتصر على بناء المناطق الحضارية الجديدة كبديل للمناطق غير الآمنة فقط بل إستهدفت معها بناء الإنسان وترسيخ مفاهيم وقيم الوطنية لإعداد أجيال جديدة تفخر بإنتمائها للوطن.



وقد تضمن البرنامج الذى أعدته وزارة الداخلية لهؤلاء الطلائع والشباب جانباً رياضياً وثقافياً وفنياً إلى جانب إلقاء محاضرات توعوية ، وتنظيم زيارات لبعض المشروعات القومية.



وفى ختام البرنامج قامت الوزارة بتنظيم حفلاً ترفيهياً تم خلاله تكريم المتميزين تعليمياً وفنياً ورياضياً من طلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة وأسرهم وذلك بحضور عدد من الرياضيين والإعلاميين والصحفيين.

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توزيع كعك على أهالي الأسمرات



حرصت وزارة الداخلية أيضا على مشاركة المواطنين الاحتفال بعيد الفطر المبارك من خلال توجيه قافلة لتوزيع عبوات كعك على أهالى منطقة حى الأسمرات بالقاهرة.



و قامت وزارة الداخلية بإيفاد قافلة للمواطنين من قاطنى (حى الأسمرات) بمنطقة المقطم بالقاهرة، حيث تم توزيع عبوات كعك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك .

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مساعدات عينية للمواطنين بحي أهالينا في عيد الشرطة



استمرت جهود وزارة الداخلية ضمن مبادرة "كلنا واحد" لدعم المواطنين في ذكرى الإحتفال بعيد الشرطة الــ 70

وزارة الداخلية توجه قافله لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين بحى أهالينا بمدينة السلام بالقاهرة حيث قامت وزارة الداخلية بتنظيم قافلة إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (مواد غذائية) على المواطنين (بحى أهالينا بمدينة السلام بالقاهرة) .



ذوي الهمم في عيون وزارة الداخلية



وزارة الداخلية لم تغفل عن الاهتمام بذوي الهمم وحرصت على الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوى الهمم الموافق 3 ديسمبر من كل عام، حيث إضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإحتفاء بتلك المناسبه وتنظيم عدد من الفعاليات حيث قام قطاع حقوق الإنسان بتوجيه زيارات إلى عدد من (دور رعاية الأطفال الأيتام "ذوى الإعاقة") ، وإهداء الأطفال نزلاء الدور هدايا عينية.

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بالإضافة إلى تنظيم إحتفاليات بالتنسيق مع قطاع الأمن وقطاع الرعاية الإجتماعية وعدد من مديريات الأمن بمقرات أندية الشرطة على مستوى الجمهورية لعدد من الأشخاص من ذوى الإعاقة وتقديم هدايا رمزية لهم لمشاركتهم الإحتفال بتلك المناسبة.



وفى سياق متصل قامت مديرية أمن القاهرة بتنظيم يوم ترفيهى بنادى ضباط أمن القاهرة بالمنيل لعدد من الأشخاص ذوى الإعاقة بالتنسيق مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة تضمن عروض لمواهبهم الفنية المختلفة وفى نهاية اليوم تم توزيع هدايا عينية عليهم.



كما يضطلع قطاعى (الأحوال المدنية - الوثائق ) بإستخراج (الأوراق الثبوتية – وثائق السفر – تصاريح العمل) للأشخاص ذوى الإعاقة بالمجان لمدة أسبوع إعتباراً من يوم السبت الموافق 3 ديسمبر.

هذا ويقوم قطاع الخدمات الطبية باستقبال الأشخاص ذوى الإعاقة لتوقيع الكشف الطبى عليهم بمختلف مستشفيات الشرطة على مستوى الجمهورية وصرف العقاقير الطبية لهم بالمجان لمدة أسبوع إعتباراً من يوم السبت الموافق 3 ديسمبر .. بالفترة المسائية من الساعة (3 حتى 5 مساءً).



يأتى ذلك فى إطار الترجمة الواقعية لحرص وزارة الداخلية على تكريس الدور المجتمعى للمنظومة الأمنية بما يوطد أواصر التعاون والتكامل مع المواطنين.



افتتاح "قادرون باختلاف" بمقر الأحوال المدنية بالعباسية

قام قطاع الأحوال المدنية بإفتتاح وإطلاق المركز النموذجى لـ (كبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف") بمقر ديوان القطاع بالعباسية ، والذى تم تصميمه هندسياً على أعلى مستوى بما يواكب ويلبى احتياجات ذوى الهمم ، حيث تم تزويده بكافة السبل التكنولوجية الرقمية واللوجيستية الخاصة التى تراعى مختلف حالتهم بما يسهم فى حصولهم على كافة خدمات القطاع الثبوتية من (بطاقات الرقم القومى - المصدرات المميكنة شهادات "ميلاد وفاة - زواج - طلاق - قيد عائلى") بشكل حضارى وفورى.



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قوافل إنسانية وطبية بنطاق محافظتى "سوهاج و قنا "



واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد .. معك فى كل مكان" - تحت رعاية رئيس الجمهورية - لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطنى القرى والمناطق الأكثر إحتياجاً.حيث إضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل (طبية - إنسانية).. إستهدفت عدد من القرى بنطاق محافظتى (سوهاج – قنا) لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين .. حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.



كما تم زيارة عدد من المستشفيات ودور رعاية المسنين والأيتام وتم توزيع المساعدات العينية على النزلاء فضلاً عن توقيع الكشف الطبى على عدد من نزلاء دور رعاية المسنين والأيتام وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.



كما تم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات.



كما شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية.

وقد لاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى ، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

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امان تطرح سلع غذائية بتخفيضات 50 %

قامت وزارة الداخلية بطرح عبوات غذائية بالمناطق الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية بأسعار مُخفضة تصل إلى 50 % عن مثيلاتها بالأسواق عبر منافذ منظومة "أمان" التابعة للوزارة وذلك إعتباراً من يوم الإثنين الموافق (4) الجارى.. من خلال منافذها الثابتة والمتحركة والسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية.



وذلك على النحو الموضح الموضح بالموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (www.moi.gov.eg).



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23 مرحلة من كلنا واحد



ونفذت وزارة الداخلية 23 مرحلة من مبادرة "كلنا واحد" التى تحت رعاية رئيس الجمهورية التى تؤكد على الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمني الهادف إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.. فقد قام قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان" بتجهيز وإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها "أدوات ومستلزمات مدرسية" للأطفال (بدور رعاية الأيتام - المناطق الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية – المناطق الحضارية الجديدة) بمناسبة العام الدراسى الجديد على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع كافة القطاعات ومديريات الأمن .. وذلك تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

قافلة إنسانية وطبية بنطاق محافظة القاهرة



نفذت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد .معك فى كل مكان" - تحت رعاية رئيس الجمهورية - لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطنى القرى والمناطق الأكثر إحتياجاً حيث إضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل (طبية - إنسانية).

إستهدفت عدد من المناطق بنطاق محافظة (القاهرة) لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.



كما تم زيارة عدد من المستشفيات ودور رعاية المسنين والأيتام وتم توزيع المساعدات العينية على النزلاء .. فضلاً عن توقيع الكشف الطبى على عدد من نزلاء دور رعاية المسنين والأيتام وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

كما تم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات.



كما شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك المناطق الأمنية والخدمية.