ضبط محاولات تهريب جمركي لأقراص مخدرة بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور حسين هيكل، مدير الإدارة الرابعة من ضبط 5 محاولات تهرب جمركي لعدد من السيوف والأقراص المخدرة وكمية من كروت الذاكرة بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

المحاولتان الأولى والثانية كانتا أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أثيوبيا على رحلة الخطوط الاثيوبية القادمة من أديس أبابا، حيث اشتبه حسام الشافعي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، في راكبين عربيين أثناء محاولتهما الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وكلَّف جمال السيد، مدير الحركة، هاني محمود، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب الأول وتفتيشه ذاتيًا، وأحمد محمد عبدالواحد، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب الثاني وتفتيشه ذاتيًا بحضور محمد صلاح، من إدارة الأمن الجمركي، فتبيّن وجود ٢٥٠٠ كارت ذاكرة مع الراكب الأول و٣٣٠٠ كارت ذاكرة مع الراكب الثاني مخبأين داخل جيوبهما.

وكلّف تامر قاسم، مدير الجمرك بتكليف أحمد عادل القط، وبسمة حسني، وأمل مصطفى، وكريم يوسف، لجرد وعد وتحريز المضبوطات الخاصة بالراكب الأول، وتكليف عماد صلاح، ومحمود عباس، وندا سيد، وأيمن عصام، وعلي محمود، لجرد وعد وتحريز المضبوطات الخاصة بالراكب الثاني تحت إشراف جورج الفونس مدير الحركة.

وفى المحاولة الثالثة تم ضبط ٥١ شريط لعقار الترامادول المخدر باجمالي ٥١٠ قرص بحوزة راكب أجنبي من أصل مصرى قادم من فيينا علي رحلة الخطوط النمساوية ، تم الضبط بواسطة كل من عماد صلاح مأمور اللجنة الجمركية و احمد عبد الواحد مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي، ومن ادارة الفحص بالأشعة كل من عماد حمدي مأمور الجمرك و سامح سيد رئيس القسم تحت اشراف جمال السيد.

وفى المحاولة الرابعة تم ضبط 6 سيوف ذوي نصل معدني حاد محظور حيازتهم بحوزة راكب آسيوى الجنسية قادم من الصين على رحلة الخطوط المصرية القادمة من بكين، تم الضبط بواسطة كل من عماد صلاح و محمود عباس و بسمه حسني مآمير الجمرك، ومن ادارة الفحص بالأشعة كل من هيثم صلاح و مينا فهيم مأمورا الجمرك تحت اشراف جمال السيد.

وكانت المحاولة الخامسة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار حيث تم ضبط ٤ شرائط لعقار الترامادول المخدر باجمالي ٤٠ قرص و ٤ عبوات بلاستيكية بهم ٤٠ قرص فوار لنفس العقار المخدر بحوزة راكب مصرى قادم من أديس أبابا على رحلة الخطوط الاثيوبية، تم الضبط بواسطة كل من كريم يوسف و أحمد عادل القط مأمورا الجمرك باشراف جورج الفونس مدير الحركة.

قرر الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير ٥ محاضر ضبط جمركي أرقام ١٤٧ و ١٤٨ و ١٤٩ و ١٥٠ و ١٥١ لسنة ٢٠٢٣.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.