الفريق أسامة عسكر يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود "نصر 56"

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود "نصر 56" الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثانى الميدانى باستخدام مقلدات الرماية "المايلز"، والذي يأتي في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وتضمنت المرحلة عرض الفكرة التكتيكية للمشروع والإجراءات المنفذة أثناء مرحلة التحضير والتنظيم للمعركة باستخدام نظم ومقلدات الرماية "المايلز" للاستفادة بالمنظومات الحديثة التى تحقق الواقعية فى التدريب، فضلاً على قدرتها فى تحقيق التقييم الدقيق لمستوى العناصر المشاركة بالمشروع، وظهر خلال المشروع المستوى الراقى الذى وصلت إليه العناصر المشاركة فى تنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية.

ونقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لرجال الجيش الثاني الميداني، موكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على استخدام أحدث نظم التدريب المتطورة بالتزامن مع التطوير المستمر لمحاكيات التدريب عالمياً، ما يسهم في الارتقاء بمعدلات الأداء وصولاً لأعلى مستويات الكفاءة القتالية.

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة التي أظهرت مدى القدرة على اتخاذ القرار السليم لمواجهـة كافة التغيـرات الطارئة أثنـاء إدارة المشروع.

حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.