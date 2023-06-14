الرئيس السيسى يشهد فيلمًا تسجيليًا عن "تطوير الإسكندرية" بفعاليات المؤتمر الوطنى للشباب

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا عن تطوير محافظة الإسكندرية، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب.

وأشاد العديد من المواطنين بالمحافظة بالتطوير الحاصل في كافة القطاعات بالمحافظة، وقال أحد المواطنين: "مفيش بكرة من غير تطوير ومفيش تطوير من غير شباب"، فيما قال آخر: "حتى حلقة السمك دخلت خطة التطوير".

وشهد الرئيس السيسي في وقت سابق من اليوم افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة البحيرة، والتي جرى تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة".