لاعبو الأهلى يطالبون إدارة الكرة بإلغاء عقوبات الهزيمة من صن داونز

طالب لاعبو الفريق الأول بنادي الأهلي، إدارة الكرة، بإلغاء كافة العقوبات التي وقعت عليهم بعد خماسية صن داونز، مشيرين إلى أنه كان هناك شرط وهو الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا لإلغائها.

وكشف مصدر مسئول بالقلعة الحمراء أن الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، وعد اللاعبين بإنهاء الأمر مع إدارة الكرة، خاصة بعد الروح القتالية التي ظهروا عليها طوال البطولة الإفريقية.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن بعض اللاعبين تحدثوا مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، في هذا الأمر، ووعدهم برفع الأمر للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي؛ لإلغاء العقوبات.

وأوضح أن طلب اللاعبين سيتم النظر فيه خلال فترة الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 7 أيام بعد التتويج باللقب الإفريقي.

في المقابل يدرس مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إقامة حفل كبير منتصف الشهر المقبل؛ لتكريم كل الفرق الجماعية، وكذلك الألعاب الفردية التي حققت بطولات بالنادي للموسم الحالي.