الأنبا باسيليوس يلتقي ممثلة الأرش العالمي بالشرق الأوسط ومجلس أمناء خدمة الأرش بالإيبارشية

ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، استقبل سوزي فؤاد، ممثلة الأرش العالمي بالشرق الأوسط، ومجلس أمناء خدمة الأرش بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

جاء ذلك بحضور الأب عادل زكا اليسوعي، المرشد الروحي لجماعات الأرش بمصر، والأب بولس نصيف، والأب يوسف غالي، مرشدي الأرش بالإيبارشية.

وخلال اللقاء، نوقشت بعض الأمور، التي تخص نشاط الأرش بالإيبارشية، كما تم بحث سبل التعاون المشترك مع الأرش العالمي.

وأثنى راعي الإيبارشية على جميع المجهودات المبذولة من قبل الخدام، واضعًا آليات العمل، للفترة المقبلة، كما أكد نيافته لهم أهمية الارتقاء بعمل الأرش، داخل الإيبارشية، مشيرًا إلى ضرورة تنمية روح الشركة، لخدمة ذوي الهمم بالإيبارشية.