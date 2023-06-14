مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يحتفل بعيد القديس أنطونيوس البدواني بالإسكندرية

ترأس سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، قداس عيد القديس أنطونيوس البدواني، وذلك بكنيسته بباكوس، بالإسكندرية.

جاء ذلك بمشاركة المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية، والقمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام البطريركية، والأب يوسف أمين الفرنسيسكاني، نائب راعي الكنيسة، وعدد من الرهبان الفرنسيسكان، والأخوات الراهبات.

وألقى المطران عظة الاحتفال قائلًا: إن الحكمة من الصفات الأولى، التي تحلى بها القديس أنطونيوس البدواني، حيث إنها جلبت معاها جميع الخيرات، بالإضافة إلى كونه شفيعًا للأشياء المفقودة.