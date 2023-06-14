الأربعاء 14 يونيو 2023
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مصر

لينك فَعَّال.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية أسيوط 2023 برقم الجلوس الترم الثاني

جريدة الدستور

فعلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط رابط نتائج الامتحانات لاستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية أسيوط 2023 برقم الجلوس الترم الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني، بعد اعتماد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الثلاثاء، النتيجة بنسبة نجاح 77.3% لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين، ونسبة نجاح 76.20% لطلاب الشهادة لإعدادية المهنية.

نتيجة الشهادة الإعدادية أسيوط 2023 الترم الثاني 

وقال عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن المحافظ اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية أسيوط 2023 الترم الثاني للطلاب النظاميين والمنازل 77.53%.

وأضاف أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 2023 العامة بمحافظة أسيوط بلغ 76 ألف و619 طالبًا، نجح منهم 59 ألف و96 طالباً، بنسبة نجاح 77.3%، فيما بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الإعدادية المهنية 3 ألاف و214 طالبًا، نجح منهم 2200 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 76.20 %.

وأوضح أن نسبة نجاح الطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 75.3 %، أما نسبة نجاح المكفوفين بلغت 62.5 %.

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الآن| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسيوط الترم الثانى 2023 برقم الجلوس

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط رسمي.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الثاني برقم الجلوس فقط

أوائل الشهادة الإعدادية أسيوط 2023

  • منة الله عثمان محمد عبد المغيث – المركز الأول – ديروط – مدرسة الشيخ شهيب عبد الناصر الإعدادية.
  • إيهاب وائل أبو الوفا محمود - المركزالثاني - ديروط – مدرسة بدر الإعدادية بنين بديروط.
  • ميري نبيل فتحي جاد السيد - المركز الثالث - ساحل سليم – مدرسة بويط الإعدادية المشتركة.
  • آيه طارق عبد الحميد نجيب – المركز الرابع – الفتح – مدرسة طلائع المستقبل الخاصة بأسيوط الجديدة.
  • محمود محمد أحمد محمد – أسيوط – مدرسة دار حراء الإعدادية بنين الخاصة.
  • حازم عبد الناصر علي سالمان – البداري – مدرسة نجوع المعادي الإعدادية المشتركة.
  • سلمى علي القرشي كامل محمد – البداري - مدرسة البداري الإعدادية بنات.
  • محمد عصام اسماعيل أحمد – البداري –  مدرسة البداري الإعدادية بنين.
  • فرح عمر محمد سيد – البداري – مدرسة البداري الإعدادية بنات.
  • ريم أحمد محمد محمد حامد – البداري – مدرسة الإيمان الإعدادية بنات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية أسيوط 2023

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية أسيوط 2023 برقم الجلوس الترم الثاني عبر موقع موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول على رابط موقع مديرية التربية والتعليم أسيوط عبر رابط assiutt.wixsite education.
  • اختيار أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.
  • كتابة رقم الجلوس.
  • الضغط على استعلام.

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الثاني برقم الجلوس فقط

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محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

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