الرئيس السيسى: نحاول تخفيف آثار الأزمة الموجودة فى آخر 3 سنين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إننا نستطيع كدولة وشعب أن نتغلب على جميع التحديات التي تواجهنا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقائه مع أهالي قرية الأبعادية في البحيرة خلال زيارته للقرية لافتتاح عدد من المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة": "إحنا بقالنا في أزمة 3 سنين بدأت من كورونا ولكن إحنا في مصر موقفناش، وجات بعدها الحرب الروسية الأوكرانية اللي يمكن بطأتنا وغلت الأسعار وكتير كمان بس خلو بالكم إحنا في الـ3 سنين زدنا 6 ملايين مواطن".

وتابع: "مش قصدي حاجة ولكن لازم تعرفوا إنه بفضل الأمن والسلامة مصر فيها 9 ملايين ضيف وفي الـ7 أسابيع اللي فاتوا نتيجة ظروف السودان أكتر من 220 ألف مواطن سوداني".

وواصل: "خلوا بالكم من بلدكم، والناس كانت بتقول الريس بيطلع كل شوية يقول الكلام ده ليه، وكنت بقوله عشان اللي شايفينه حوالينا الناس دي لما حصل معاها كده سابت بلدها وراحت لدول تانية".

وأكد الرئيس السيسي أن الدول التي حدث فيها اقتتال هجرها مواطنوها، متابعًا: "اللي حصل فيها مشاكل واقتتال جه منهم عندنا ملايين عايشين معانا.. إحنا ظروفنا صعبة كان ممكن نقول لا، لكن رغم إن الموجود مش كتير لكن إحنا شاركناهم فيه"، متابعًا: "بنحاول نخفف آثار الأزمة الموجودة في آخر 3 سنين ودي مدة مش بسيطة على مستوى دولة ورغم كده بنحاول نوفر على الأقل الحد الأدنى".