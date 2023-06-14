الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زارها الرئيس السيسي اليوم.. أبرز المعلومات عن دار مسنين الأبعادية

الرئيس يتفقد دار
الرئيس يتفقد دار مسنين الأبعادية

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، دار مسنين الأبعادية بمحافظة البيحرة، والتي تهدف إلى توفير حياة كرية ورعاية كبار السن.

وتقع دار المسنين على مساحة 800 متر، وتتكون من  دور أرضي و4 أدوار علوية، تضم كل دور 16غرفة للنزلاء، بالإضافة إلى خدمات كل دور والخدمات الرئيسية بالدور الأرضي، بتكلفة إجمالية 29 مليون جنيه.

استهل الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيارته التفقدية اليوم، لمحافظة البحيرة، بتفقد دار مسنين الأبعادية وأجرى حوارًا مع النزلاء والاستماع إلى مطالبهم.

استقبل نزلاء الدار، الرئيس السيسي، وسط حفاوة كبيرة وترحاب شديد، في مشهد ساده الحب والود، مطالبينه بتحقيق أمنيتهم برغبتهم في أداء مناسك الحج.

وطمأن الرئيس السيسي نزلاء دار الأبعادية:"حاضر أنا جاي أطمن عليكم وومتنسوناش بالدعوات الطيبة".

كما استمع الرئيس إلى النزلاء، للوقوف على احتياجاتهم للعمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجههم، مطالبًا القائمين على الدار بحسن معاملة النزلاء، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم.

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