مدير العلاقات الدولية بـ"الداخلية": مؤسسات الدولة تتكاتف لمواجهة محاولات إسقاط الدولة

قال اللواء أسامة عبدالخالق مدير إدارة العلاقات الدولية بقطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، إن الاحتلال اليوم أصبح احتلال الفكر والعقول.

وأضاف اللواء أسامة، خلال كلمته فى ندوة مركز البحوث بأكاديمية الشرطة بعنوان "٣٠ يونيو .. الخروج من مخططات الإسقاط إلى آفاق التنمية"، أن المخططات التخريبية تستهدف مصر، مؤكدًا أنه إن سقطت مصر ستسقط المنطقة بأكملها، ولكن قواتنا المسلحة كانت لتلك المخططات بالمرصاد.

وأشار إلى أن هناك مخططات لإسقاط الدولة من الداخل ولذلك تتكاتف كل مؤسسات الدولة وفى مقدمتها الإعلام الوطنى فى توعية المواطنين ومواجهة الشائعات المغرضة.

وقال اللواء أسامة عبدالخالق إن وزارة الداخلية أنشأت مؤسسات عقابية جديدة لتراعى كل معايير حقوق الإنسان وتؤهل النزلاء ليصبحوا مواطنين صالحين عقب انقضاء مدة عقوبتهم ولكن الوزارة أيضًا لم تسلم من الشائعات التى تهدف لتأجيج الرأى العام.

وتشهد وقائع الجلسة الأولى تناول العديد من المحاور حول موضوع الندوة، من بينها جهود مؤسسات الدولة فى مواجهة مخططات الإسقاط ودور الإعلام الأمنى فى هذا الشأن بحضور اللواء ناصر محيي الدين مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، ومخططات التقسيم الخارجية التى استهدفت الدولة بكلمة اللواء دكتور سمير فرج الخبير العسكرى والاستراتيجى، واللواء دكتور على حسنى نائب رئيس قسم نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول توظيف التكنولوجيا الحديثة فى تفكيك الدول من الداخل، بالإضافة لمناقشة دور المركز الإعلامى لمجلس الوزراء المصرى فى مواجهة الشائعات.