"الداخلية" تضبط مليون قطعة ألعاب نارية فى الفيوم

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أكثر من مليون وحدة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص بالفيوم بقصد الاتجار، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما حيازة وترويج الألعاب النارية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم، قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة "له معلومات جنائية") بتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها مستغلًا ورشة كائنة بدائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه داخل الورشة المشار إليها، وعُثر بداخلها على (32 كرتونة بداخلها عدد مليون ومائة ألف وحدة ألعاب نارية متنوعة- الأدوات والمعدات المستخدمة فى تصنيع الألعاب النارية)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.