الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

محافظ الدقهلية يهنئ كلية أصول الدين بالمنصورة بحصولها على شهادة الجودة والاعتماد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

هنّأ الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنصورة؛ بمناسبة حصولها على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

وأشاد محافظ الدقهلية، خلال استقباله الدكتور نبيل زاهر، عميد كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنصورة، بجهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، في نشر الوسطية والاعتدال محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وثمَّن محافظ الدقهلية جهود علماء جامعة الأزهر في خدمة المجتمع وتنويره ضد الأفكار المتطرفة، مشيرًا إلى أن كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنصورة تُعد منارة علمية تشع بنور الوسطية والاعتدال في محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة لها.

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