برلمانى يطالب بالتوسع فى تنظيم معارض اللحوم والسلع المخفضة قبل عيد الأضحى

طالب الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بضرورة التوسع فى تنظيم معارض اللحوم والسلع المخفضة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، بهدف مساندة المواطنين في الحصول على تلك السلع بأسعار مخفضة.

وقال النائب هشام حسين، في تصريحات له اليوم، إن مناسبة عيد الأضحى من المناسبات التى تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين على الأسواق لشراء العديد من السلع لا سيما السلع الغذائية ومنها اللحوم، وهو الأمر الذي يتطلب توفيرها وبأسعار مناسبة ومخفضة، في ظل الارتفاع الكبير الذى تشهده حاليًا، حيث يصل سعر كيلو اللحم البلدي لنحو ٤٠٠ جنيه وسط توقعات بأن يصل إلى ٥٠٠ جنيه في موسم العيد.



وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة وجود رقابة على الأسواق في تلك الفترة، نظرًا لأن هناك بعض التجار ضعاف النفوس الذين يستغلون تلك المناسبات في رفع الأسعار أو التلاعب في أسعار السلع من خلال تقديم سلع رديئة بأسعار السلع ذات الجودة العالية، وهو الأمر الذى يعد بمثابة جرائم غش تجاري.

ودعا النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلى زيادة عدد المعارض في مختلف المراكز والمناطق، وأن يتم تقديم سلع مخفضة وذات جودة عالية.

وأوضح أن مثل هذه المعارض تؤدى إلى بث روح الطمأنينة لدى المواطن، بمساعدة ومساندة الدولة له في تلك الأوقات، وعدم تركه فريسة لجشع التجار.