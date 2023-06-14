فى مشهد جماهيرى حاشد.. أهالى قرية الأبعادية بالبحيرة يرحبون بالرئيس السيسى

رحب أهالي قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، بالرئيس عبدالفتاح السيسي في مشهد جماهيري حاشد، وذلك حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تفقد الوحدة الصحية ضمن مشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية بمحافظة البحيرة.

كما تفقد الرئيس السيسي دار مسنين الأبعادية، واطمأن على النزلاء بالدار.

وكان الرئيس السيسي قد وصل إلى قرية الأبعادية بالبحيرة، اليوم الأربعاء، لافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة، ولقائه عددًا من الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة.