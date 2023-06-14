الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية: الانتهاء من إنشاء 5 مدارس جديدة بتكلفة 57 مليون جنيه

المدارس الجديدة بالإسكندرية
المدارس الجديدة بالإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، انتهت خلال الفترة من يناير وحتى يونيو الجاري، من إنشاء 5 مدارس بإجمالي 82 فصلًا وبتكلفة تُقدّر بنحو 57 مليونا و691 ألف جنيه، مضيفًا أنه جارٍ العمل على إنشاء 25 مدرسة أخرى بإجمالي 659 فصلًا وبتكلفة تقدر بنحو 302 مليون جنيه.

وأكد الشريف أن المحافظة تعمل بجميع أجهزتها لتوفير مناخ مناسب للطلاب وتسعى جاهدة لتطوير الخدمات التعليمية المقدمة لهم، وخاصة فيما يختص بالتوسع في بناء مدارس جديدة  وزيادة عدد الفصول، للحد من تكدس الطلاب بالفصول لا سيما في المناطق الأشد احتياجا لوجود مدارس.

من جهته؛ أوضح المهندس أحمد عبدالكريم، مدير هيئة الأبنية التعليمية في المحافظة، أن المدارس التي تمت صيانتها على مستوى المحافظة خلال الأشهر الـ6 الماضية، قد بلغت 19 مدرسة بإجمالي تكلفة تقدر بـ50 مليونا و237 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه جارٍ صيانة 35 مدرسة أخرى بإجمالي تكلفة 116 مليونا و741 ألف جنيه.

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هيئة الأبنية التعليمية 57مليون مدارس جديدة الإسكندرية صيانة 19مدرسة 82 فصل

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