الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: تدريس مادة الصحة الإنجابية يحد من زيادة معدلات الولادة القيصرية

النائب محمد سليم
النائب محمد سليم

قال الدكتور محمد سليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، إن هناك إقبالاً  كبيراً من السيدات الحوامل على الولادة القيصرية؛ نتيجة عدة أسباب، منها تجنب آلام الولادة بالشكل الطبيعي، فضلا عن عدم وجود الوعى الكافي لها بأضرار القيصرية على صحتها وصحة الطفل، مؤكداً أن تدريس مادة الصحة الإنجابية في المناهج الدراسية بكليات التمريض سيحد من معدلات الولادة القيصرية.

وأضاف سليم، في بيان، أن توفير القابلات لمساعدة السيدات الحوامل ليس حلا جذريا لخفض معدلات الولادة القيصرية مؤكداً أن زيادة نسب عمليات الولادة الطبيعية تتطلب الكثير من الإجراءات والجهود، سواء فيما يتعلق بالفريق الطبي أو بالسيدات أو بالتوعية من مختلف وسائل الاعلام بمخاطر الولادة القيصرية.

وطالب الدكتور محمد سليم وزارة الصحة والسكان بإعطاء أولوية قصوى لتدريب وتأهيل الفرق الطبية من الأطباء والتمريض، مؤكدا ضرورة توافر كل المستلزمات اللازمة لعمليات الولادة الطبيعية، وذلك بجانب تفعيل المتابعة المستمرة للحالات خلال فترة الحمل.

وأشاد الدكتور محمد سليم بإدراج تخصص القبالة في المناهج التعليمية لكليات التمريض، وذلك لأول مرة، بعد اعلان لجنة قطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات، بدراسة تخصص عام القبالة في جميع كليات التمريض، كما سيتم تسجيلهن في نقابة التمريض وتغيير مسمى النقابة إلى "نقابة التمريض والقبالة" أسوة بجميع مسميات النقابة بدول العالم، مؤكداً أهمية هذه الخطوات التى ستجعل مصر قادرة على حل مشاكل الولادة القيصرية ومضاعفاتها بالنسبة للأم والطفل، وذلك من خلال إعداد كوادر تمريضية في مجال القبالة أسوة بجميع دول العالم.

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