وزير الاتصالات يبحث مع مسئولى شركات عالمية خطط التوسع فى مصر

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع نيكولاس فريتز، رئيس العمليات بشركة "كونتنتسكوير" Contentsquare، في العاصمة الفرنسية باريس.

وبحسب بيان لوزارة الاتصالات، اليوم الأربعاء، شهد اللقاء تسليط الضوء على مركز التميز الجديد الخاص بهم في مصر، والذي سيكون مركزا للابتكار وتصدير خدمات الشركة لعملائها حول العالم.

وشهد اللقاء استعراض المزايا التنافسية التى تعزز من قدرة مصر على تحقيق ريادة عالمية في مجال صناعة التعهيد وأهلتها لتكون محط اهتمام الشركات العالمية العاملة في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد والخدمات العابرة للحدود، لا سيما مع توافر الكوادر الشابة المدربة.

حضر اللقاء المهندس أحمد سلامة، نائب رئيس الشركة، ومدير العام فى الشرق الأوسط.

وتعد شركة كونتنتسكوير الشركة العالمية الرائدة فى مجال تحليل تجربة المستخدم الرقمية، وتوفر الشركة منصة تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة لتمكين المؤسسات والشركات والحكومات من إنشاء تجارب أفضل على قنواتهم الرقمية الرئيسية، بما فى ذلك المواقع الإلكترونية والتطبيقات. وللشركة 16 مكتبا حول العالم، كما أن لديها أكثر من 1000 عميل من المؤسسات الكبرى وأكثر من مليون عميل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسعى الشركة إلى التوسع فى أسواق عالمية جديدة.

كما اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع لورانت باربيه، مدير العمليات بمجموعة أتوس Atos الفرنسية وعدد من مسئولى الشركة.

وتناول اللقاء فرص تعزيز وزيادة حجم استثمارات الشركة الفرنسية بمصر، في ضوء رغبة الشركة فى التوسع فى حجم أعمالها بمصر، وتوافر قاعدة من الكفاءات الرقمية.

وبحث اللقاء التعاون فى تنفيذ برامج لبناء القدرات الرقمية في عدد من التخصصات لتوفير الكفاءات المطلوبة لخدمة عملاء الشركة في أوروبا والشرق الأوسط انطلاقا من مصر.

حضر اللقاء عبر الفيديوكونفرنس المهندس أحمد الحراني الرئيس التنفيذى لشركة أتوس في مصر.

وتعد "أتوس" شركة عالمية رائدة في مجال التحول الرقمى ومن كبرى الشركات المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني والحوسبة السحابية والحوسبة عالية الأداء، وتوفر حلولًا تكنولوجية لمختلف الصناعات من خلال مكاتبها المنتشرة في 71 دولة.

وفي سياق متصل؛ عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع ريبرت ريند، الرئيس التنفيذى لشركة "بى ثري" P3-Group، وهى إحدى الشركات الاستشارية العالمية في مجالات متنوعة، منها صناعة السيارات، حيث تم استعراض سبل تعزيز قدرات مصر في مجال البرمجيات المدمجة في صناعة السيارات من خلال جذب كبرى الشركات المصنعة اعتمادًا على نظام إيكولوجي متكامل يشمل توفير البنية التحتية اللازمة، والقدرات البشرية المدربة.

وتعمل شركة "بى ثري" P3-Group على تطوير حلول تقنية مبتكرة ترتكز على أحدث التكنولوجيات، كما توفر خدمات الاستشارات الفنية والتجارية المتخصصة فى مختلف المجالات، وبشكل خاص فى صناعة السيارات.

وحضر اللقاءات، المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندسة شيرين الجندى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ.

تأتى هذه اللقاءات ضمن برنامج زيارة الدكتور عمرو طلعت للعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة نيابًة عن رئيس الجمهورية فى أعمال مؤتمر "فيفا تكنولوجي". وتتضمن الزيارة أيضا عقد المزيد من اللقاءات الثنائية مع مسئولين حكوميين ومسئولي عدد من الشركات الفرنسية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تعزيز التعاون وفرص الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.