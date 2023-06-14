البابا ثيودروس يزور مؤسسة أنسطاسيوس ليفنتيس خلال زيارته لقبرص

زار صاحب الغبطة البابا ثيودورس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، مؤسسة انسطاسيوس ج. ليفنتيس وكان في استقباله مديرة المؤسسة السيدة/ لوقيا لوزو هاتزيجافريل.

كان محور النقاش الحفاظ على مجموعة جديدة من مخطوطات مكتبة بطريركية الإسكندرية، وكذلك إنشاء مكان داخل المقر البطريركي في الإسكندرية، حيث سيُحفظ فيه هذا الكنز الثمين للبطريركية في ظروف مناسبة.

وشكر غبطته في شخص السيدة/ هاتزيجافريل مؤسسة ليفنتيس بأكملها على تعاونهم حتى الآن، وأيضًا على نية استمرار هذا التعاون المثمر بهدف الحفاظ على المخطوطات.

بعد ذلك ذهب غبطته إلى كاتدرائية أبرشية قبرص الجديدة حيث دفن مثلث الرحمات خريسوستوموس الثاني رئيس أساقفة قبرص، وأجرى صلاة راحة نفوس الموتى لراحة روح رئيس الأساقفة الراقد. وقد أعرب غبطته بتأثر عمق عن امتنانه لرئيس الأساقفة المنتقل على ما قدمه لبطريركية الإسكندرية.

بعد ذلك زار البابا ثيودروس إكسرخسية بطريركية الإسكندرية في نيقوسيا القديمة، حيث هنأ الأسقف نيقوديموس أسقف نيتريا والمعتمد البطريركي في قبرص على تقدم أعمال أقامة مقر إكسرخسية والكنيسة التابعة له في المقر.

وقام غبطته بتعيين الأرشمندريت يواكيم لويالي كيسومو في كينيا نائب لرئيس لإكسرخسية خلال إقامته في قبرص. وهنأه على تقدمه وأشار إليه بالدور الذي يجب أن يقوم به رجل الدين في مجتمعنا المتطلب.

ثم غبطته بتكريس وووضع الأيقونة المقدسة للقدس المجيد الشهيد فيلومينوس من أجيوتافيتوس إلى جانب الضريح الذي وُضِع فيه. كما أخبر غبطته الحاضرين أن القديس فيلومينوس حضر أثناء طفولته إلى الكنيسة القديس ساباس المقدسة في الإسكندرية، بينما خدم شقيقه إلبيديوس لسنوات في بطريركية بالإسكندرية.

وفي ختام زيارة البابا ثيودروس لجزيرة قبرص المباركة قام غبطته بزيارة جامعة قبرص حيث التقى رئيسها السيد/ تاسوس كريستوفيديس بحضور نائب ممثل الحكومة السيدة/ أرثودوكسيا كومودرومو. وتم في هذا الاجتماع إرساء أسس التعاون المستقبلي بين جامعة قبرص وبطريركية الإسكندرية في الإسكندرية.