يونس مخيون: قيادات الإخوان تركوا اعتصام رابعة قبل عملية الفض

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور، إن الدعوة السلفية تعمل حاليًا على تحصين شبابها ضد فكر الإخوان من خلال عمل ندوات في حزب النور، لافتاً إلى أن هذه التجربة تم تأليف كتب فيها، والناس تحرص على قراءتها، وهي تكشف أن الفكر الإخواني لا يمثل الإسلام، وتفاصيل تجربة الإخوان، والمستند الشرعي الخاص بها، وتوضيح منهج الدعوة السلفية في الإصلاح.

وأضاف الدكتور يونس مخيون خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه يتم نشر ذلك بكل وسائل النشر بين الشباب، لتحصينهم ضد أي نوع من الاستقطاب.

وأوضح الدكتور يونس مخيون، أن قيادات جماعة الاخوان كان لديهم خبر بفض اعتصام رابعة قبله بـ 6 ساعات، ولذلك خرج قيادات الجماعة سالمين آمنين في حين تركوا الشباب، كما أصدر تنظيم الجماعة أوامر وتعليمات لكل القيادات الإخوانية والكوادر في الميدان، بأن يتركوه، وفوجئنا على مستوى محافظات الجمهورية أن كل قيادات الإخوان واصلين بيوتهم ليلا، وتركوا الملتحين من السلفية العامة، وهو ما يدل على الخيانة التي ارتكبها الاخوان، حيث سحبوا الإخوان وتركوا المتعاطفين، وصرح الإخوان على موقع رصد الإخواني، بأنهم قبل الفض بـ 6 ساعات تم إخلاء عنابر الإعلاميين لاستقبال الجرحى والجثث، أي أنهم كانوا يعلمون بأنه سيكون هناك جرحى وجثث، وفي النهاية قيادات الإخوان جميعها هربت، وتركوا اثنين أو ثلاثة يأمرون المتواجدين بالثبات.

عن برنامج “الشاهد”

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

يُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.