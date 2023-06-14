الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هل شارك أحد أعضاء الدعوة السلفية فى اعتصام رابعة؟.. يونس مخيون يكشف لـ"الشاهد"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز ويونس مخيون

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور، إنه لم يشارك أحدًا من أعضاء الدعوة السلفية في اعتصام رابعة، لكن ربما يكون هناك بعض الأطراف البعيدة غير القريبة مننا، حيث من الممكن لحظة عاطفة ذهبوا، إنما من المستحيل أن تجد أحد من أعضاء الدعوة السلفية شارك في اعتصام رابعة.

وأضاف الدكتور يونس مخيون، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن  كلا من جماعة الإخوان وأعضاء الدعوة السلفية كانت تعرف موقف الدعوة السلفية من اعتصام رابعة، حيث كان موقف الدعوة السلفية معلن، متابعًا: "لفينا المحافظات وضحنا لأعضاءنا، وبالتالي لم يحضر أحد أبداً في اعتصام رابعة". 

وأوضح الدكتور يونس مخيون، أن الدعوة السلفية كانت تتبنى حملة توعية ضد اعتصام رابعة، والتعريف بقواعد الدعوة السلفية، كما تم شن أكثر من حملة ضد العنف على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن موقف الدعوة السلفية كان في منتهى الوضوح.

عن برنامج “الشاهد”

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

يُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.

 

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