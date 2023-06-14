الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

يونس مخيون: عقلية الإخوان واحدة حتى لو تكررت نفس الأحداث

يونس مخيون
يونس مخيون

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور، إنه لو أعيدت التجربة مائة مرة سيسلك الإخوان نفس سلوكهم، لافتا إلى أن الإخوان لم يعترفوا بأخطائهم حتى الآن ومصممون عليه، لأن بداية التصحيح هو الاعتراف بالخطأ. 

وأضاف الدكتور يونس مخيون، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الإخوان حتى الآن مازالوا يقولون إنهم على صواب، وبأن الناس جميعهم خونة، لافتًا إلى أن راغب السرجاني الداعية الإسلامي، كان مع الإخوان وعندما اتخذ موقف عاقلًا مشابهًا لموقف حزب النور، شتمه الإخوان وبهدلوه ومنهم من كفروه، وكانت آخر مقالة له بعنوان: "ولكن لا تحبون الناصحين".

وأوضح الدكتور يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور، إننا نعمل على تحصين شباب الدعوة السلفية ضد فكر الإخوان من خلال الدروس في الندوات واللقاءات، وتقريب الصورة لهم لافتا إلى أنه قد حدث ارتباك لدى البعض، ثم بعد ذلك بدأت الأمور تتضح، حتى اتضحت الأمور تمامًا حاليًا، الجميع حاليًا يشكروننا على اتخاذ هذا الموقف.  

عن برنامج “الشاهد” 

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

يُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.

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