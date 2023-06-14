الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوتين: خسائر أوكرانيا هذا الشهر "كارثية"

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أن الهجوم المضاد الذي بدأته أوكرانيا، في وقت سابق هذا الشهر لم يحقق أي نجاح، بينما كانت الخسائر الناجمة عنه "كارثية".

وقال بوتين، خلال اجتماع بالمراسلين العسكريين، في موسكو، إن "العدو لم يحقق نجاحا في أي من المواقع".

وأضاف: "أنا لن أذكر الخسائر التي تكبدها الأفراد في الوقت الحالي، لكن حجم الخسائر غير سارة بالنسبة لهم، فهم يقتربون من تقييم يمكن تسميته كارثيًا".

وبالنسبة للجانب الروسي، أكد بوتين أن كل خسارة عسكرية كانت تقابلها 10 في الجانب الأوكراني، مضيفا أن 54 دبابة روسية فقط تضررت ويمكن إصلاح بعضها.

وشدد الرئيس الروسي على أن خسائر الجانب الأوكراني تتراوح بين 25 و30 بالمئة من حجم المعدات العسكرية التي تم تسليمها إليه من الغرب.

وأضاف أن قوات كييف فقدت 160 دبابة و360 مركبة مدرعة أثناء الهجوم المضاد.

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