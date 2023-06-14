الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز: لدينا جيش وطنى يقدر يحافظ على البلد وسنكمل بناءها

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة “الدستور”، إن الإخوان يحاولون زعزعة ثقة المواطن في قوة البلد وقدراتها، لكننا لدينا جيش وطني يقدر يحافظ على البلد من السقوط، وقمنا بثورة لاسترداد البلد، وسنكمل بناءها، لن نتوقف في نصف البناء.

وأكد الباز، خلال لايف البساط أحمدي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الإعلام الإخواني في الخارج لا يمكن وصفه بإعلام المعارضة، وإنما هو إعلام عدو، لأن الإخوان عدو، وما يقدمونه هو إعلاما معاديا، وليسوا معارضة، وإنما يخططون لهدم البلد.

وأردف: "الآن تتكون معارضة حقيقية وآخرها كتلة الحوار التي يؤسسها باسل عادل".

وأشار إلى أن ما يروج له الإخوان عن فشل اقتصادي، هو محض أكذوبة، لأن الفشل الاقتصادي يعني مجاعة، مردفا: "نواجه أزمة ونعمل على حلها، أما الفشل يعني مجاعة، وهو غير حاصل، والفشل السياسي يعني عدم الاستقرار، وهذا أيضًا لم يحدث".

الأكثر قراءة

قضية الوثائق السرية.. البيت الأبيض ينفى تورط بايدن فى التهم الموجهة لترامب

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 فى المحافظات

يونس مخيون: "رفضنا فكرة اعتصام رابعة تجنبًا للانقسام الشعبي"

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وزير الكهرباء العراقى يدعو الشركات المصرية إلى الاستثمار فى العراق

"الصحة" تحذر: إهمال هذا المرض قد يؤدى للإصابة بالسرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

نتائج تحقيقات الجيش الإسرائيلى فى حادث الحدود.. ثغرات واستنتاجات وقرارات فورية

رئيس "الوطنى الفلسطينى" يطالب البرلمانات الدولية بكبح إرهاب الحكومة الإسرائيلية

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين ويقتحم موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة