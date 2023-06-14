محمد الباز: لدينا جيش وطنى يقدر يحافظ على البلد وسنكمل بناءها

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة “الدستور”، إن الإخوان يحاولون زعزعة ثقة المواطن في قوة البلد وقدراتها، لكننا لدينا جيش وطني يقدر يحافظ على البلد من السقوط، وقمنا بثورة لاسترداد البلد، وسنكمل بناءها، لن نتوقف في نصف البناء.

وأكد الباز، خلال لايف البساط أحمدي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الإعلام الإخواني في الخارج لا يمكن وصفه بإعلام المعارضة، وإنما هو إعلام عدو، لأن الإخوان عدو، وما يقدمونه هو إعلاما معاديا، وليسوا معارضة، وإنما يخططون لهدم البلد.

وأردف: "الآن تتكون معارضة حقيقية وآخرها كتلة الحوار التي يؤسسها باسل عادل".

وأشار إلى أن ما يروج له الإخوان عن فشل اقتصادي، هو محض أكذوبة، لأن الفشل الاقتصادي يعني مجاعة، مردفا: "نواجه أزمة ونعمل على حلها، أما الفشل يعني مجاعة، وهو غير حاصل، والفشل السياسي يعني عدم الاستقرار، وهذا أيضًا لم يحدث".