تقرير: "لوكاكو" رفض اللعب في السعودية.. ويريد الاستمرار مع إنتر

كشفت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، عن أول رد فعل من البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب إنتر على عرض الهلال السعودي.

وأكدت تقارير صحفية صباح اليوم الثلاثاء، أن الهلال عرض كبير لضم الدبابة البلجيكية هذا الصيف.

وقالت “لاجازيتا” أن لوكاكو رفض عروض السعودية وقرر البقاء في أوروبا حيث يريد الاستمرار مع إنتر.

“لوكاكو” شارك هذا الموسم مع إنتر في 37 لقاء بجميع المسابقات سجل 14 هدفًا وصنع 7.

وعاد “لوكاكو” لصفوف إنتر معارًا بعد رحيله الموسم الماضي لصفوف تشيلسي الإنجليزي حيث لم يوفق مع البلوز ولم يشارك بصفة أساسية ليعود من جديد إلى النيراتزوي.

ولم يستقر حتى الآن إنتر على تفعيل بند شراء لوكاكو نهائيًا من تشيلسي، حيث يستعد لاتخاذ القرار النهائي خلال الأيام المقبلة.

وقال موقع «فوتو ميركاتو» المتخصص بأخبار سوق الانتقالات، إن لوكاكو ما زال مرتبطا بعقد مع تشيلسي حتى صيف 2026، وإن النادي الإنجليزي سيطلب ما يقرب من 50 مليون يورو للتخلي عن اللاعب الذي سبق له أن مثل أيضا أندية اندرلخت البلجيكي وإيفرتون ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.