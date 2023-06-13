الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس معهد التخطيط يؤكد أهمية الأمن السيبرانى فى حماية الأصول المعلوماتية والرقمية

الدكتور أشرف العربي
الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي

شارك الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي في فعاليات الدورة الثانية من مؤتمر كايزك 2023" تحت شعار "الأمن السيبراني في النظام العالمي الجديد"، والتي تعقد على مدار يومي 12 و13 يونيو الحالي، بحضور عدد من المسئولين الحكوميين والخبراء المصريين والدوليين؛ لمناقشة أهم تطورات ملف أمن المعلومات على مستوى العالم والشرق الأوسط، ويعد المؤتمر من أبرز فعاليات مجال الأمن السيبراني بالمنطقة، ويحرص القطاعان الحكومي والخاص في مصر على المشاركة فيه.

وفى كلمته أكد الدكتور أشرف العربي على قضية الأمن السيبراني في سياق الاهتمام العالمي والإقليمي المتصاعد، ودورها في حماية الأصول المعلوماتية والرقمية الوطنية، واقتصادات المعرفة في كافة دول العالم.

وأوضح العربي أن هذا التشبيك المتصاعد ليس خيارًا ولكنه حتمية، وعلى الدول والمنظمات البحث في أفضل السبل لخلق عالم أفضل وأكثر استدامة، خاليًا من الابتزاز والقرصنة السيبرانية التي تهدد أمن وسلامة الكوكب والدول والاقتصادات والمنظمات والأفراد على السواء، فضلًا عن تعزيز ربط "التشبيك الآمن" بأهداف التنمية المستدامة العالمية SDGs.

وشدد رئيس معهد التخطيط على ضرورة وجود مداخل ومقاربات وطنية مختلفة من خلال تطوير التشريعات والقواعد المنظمة، والاستراتيجيات والسياسات السيبرانية الوطنية بخلاف تعزيز الأطر الفاعلة للتعاون السيبراني الدولي والإقليمي، كما تحتاج مؤسسيًا إلى تطوير آليات فعالة لحماية البيانات والخصوصية، وإدارة السحابة الإلكترونية، وأمن البنية التحتية الإلكترونية "الرقمية"، وأمن التطبيقات.

وأشار العربي إلى الارتباط المباشر بين الأمن السيبراني وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية SDGs وأهداف التنمية المستدامة الوطنية "رؤية مصر 2030"، كما نبه إلى ضرورة الاهتمام بقضية "إدارة المخاطر" في كافة المنظمات والقطاعات، بما فيها المخاطر السيبرانية، والاستفادة من الشراكات الدولية والإقليمية في هذا الخصوص.

وفى ختام كلمته، ألقى العربي الضوء على أنشطة معهد التخطيط القومي المختلفة التي تتناول قضايا التحول الرقمي والأمن السيبراني والتكنولوجيات البازغة مثل الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل "البلوك تشين" والتكنولوجيا الحيوية، كما أكد حرص معهد التخطيط القومي كمركز فكر وطني على مواكبة المستجدات العالمية والإقليمية والمحلية.

الدكتور اشرف العربى معهد التخطيط القومى مؤتمر كايزك 2023 الأمن السيبراني مؤتمر

الأكثر قراءة

إنجازات 9 سنوات.. مجمع الإنتاج الحيوانى بمركز يوسف الصديق فى الفيوم

جهاز العاشر من رمضان: 95% نسبة إنجاز مشروعات الإسكان بالحي الـ16

تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة.. أبرز النصائح لتجنب حرائق "التكييف"

أول أسبوع من يوليو.. تعرف على نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023

سى إن إن: المحكمة الاتحادية تسمح لـ"ترامب" بالمغادرة دون شروط

بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب "ميكروباص" بطريق البحيرة الزراعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس "الوطنى الفلسطينى" يطالب البرلمانات الدولية بكبح إرهاب الحكومة الإسرائيلية

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين ويقتحم موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة

تنظيم اعتصام دعماً للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة