الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فنانون وسياسيون يقدمون واجب العزاء فى جورج إسحاق بالزمالك

جورج إسحاق
جورج إسحاق

حرص عدد من السياسيين والإعلاميين والفنانيين على تقديم واجب العزاء في السياسي الراحل جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان حيث استقبلت أسرته مساء اليوم، العزاء بكنيسة العذراء مريم بشارع المرعشلي في الزمالك.

كان من أبرز المشاركين في العزاء الإعلامي ألبرت شفيق والكاتب خالد تليمة والكاتب والسياسي ياسر الهواري ويستمر توافد الشخصيات لأداء واجب العزاء لأسرة السياسي الراحل الذي غيبه الموت مساء الجمعة الماضي وتم تشييع جنازته ظهر الأحد الماضي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

كما شارك في توديع جورج إسحاق عدد كبير الشخصيات الهامة والمشهورة حيث حضروا صلاة الجنازة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية منهم الفنان محمود حميدة، د.عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية والإعلامي محمود سعد، منير فخري عبد النور، وزير السياحة الأسبق، ونقيب الصحفيين خالد البلشي.

وتوفي مساء الجمعة الماضي، السياسي البارز في الحركة الوطنية المصرية جورج إسحاق بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 85 عامًا.

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