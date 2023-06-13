الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

عفاف طبالة تصدر روايتها الأولى للكبار: "دمعة على الموت الأول"

غلاف الرواية
غلاف الرواية

صدر حديثًا عن دار نهضة مصر للنشر والتوزيع رواية "دمعة على الموت الأول"، للكاتبة عفاف طبالة وتصميم الغلاف للفنانة دعاء العدل.

الرواية أول رواية تصدرها الكاتبة الكبيرة عفاف طبالة للكبار، وصدرت الرواية بقولها" لا أكتب ليقراني أحد، أحمل هما أسراره ليست ملكي وحدي، أبوح على الورق بما عانيته من غدر وظلم وقهر طوال هذه السنين وترك في نفسي ندوبا عكرت صفاء روحي، لعل الكتابة تخفف من ألم الندوب وتعيد لروحي نقاءها".

وعفاف طبالة التي قررت اقتحام مجال الرواية للكبار هي مخرجة وسيناريست لمجموعة كبيرة من البرامج كما انها منتجة فنية لاعمال تسجيلية وروائية حصلت منها على العديد من الجوائز.

أصدرت طبالة العديد من الكتب للأطفال وفازت بالعديد من الجوائز أيضًا في هذا المجال ومن قصصها الشهيرة للأطفال نذكر" قصة "السمكة الفضية"، حاصلة على شهادة تقدير من مهرجان بولونيا 2006، وقصة "سيكا وموكا" حاصلة على جائزة سوزان مبارك لأدب الطفل 2007، وقائمة شرف الـIBBY، وقصة "حلم جديد"، اختيرت كواحد من كتب مكتبات مدارس المرحلة الإبتدائية على مستوى الجمهورية 2007، و مجموعة قصص قصيرة للشباب بعنوان "أوراق قديمة"، اختيرت لتكون واحدًا من كتب مكتبات مدارس المرحلة الإعدادية على مستوى الجمهورية 2008؛ وكانت ضمن قائمة شرف تضمنت عشر كتب على مستوى الوطن العربي لاختيار معرض الـ101 كتاب الذي تنظمه مؤسسة أنا ليند الأورو متوسطية.

إضافة إلى قصة "دوم..تاتا..دوم"، مرفق بها سي دي مرئي مسموع متحرك كتجربة رائدة على مستوى العالم، ورواية "البيت والنخلة" رواية للشباب حائزة على جائزة الشيخ زايد للأدب الطفل في 2011، وقصة "حنين" للأطفال قبل سن المدرسة.

نالت طبالة العديد من التكريمات وفازت بالعديد ممن الجوائز مثل جائزة الشيخ خليفة التربوية وغيرها مما أهلها لتكون من أشهر كاتبات الاطفال في الوطن العربي. 

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صدر حديثا دار نهضة مصر للنشر والتوزيع دمعة على الموت الأول عفاف طبالة دعاء العدل

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