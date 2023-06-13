أحمد شفيق يصل عزاء جورج إسحاق بكنيسة العذراء مريم بالمرعشلى

وصل منذ قليل الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء الأسبق إلى كنيسة العذراء مريم بشارع المرعشلي بالزمالك لأداء واجب العزاء لأسرة السياسي الراحل جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والذي رحل عن عالمنا مساء يوم الجمعة الماضي، وتم تشييع جنازته ظهر الأحد الماضي من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

كما قدم كل من الكاتب الصحفي خالد داوود والبرلماني السابق زياد العليمي والخبير الاقتصادي رائد سلامة والحقوقية راجيه عمران واجب العزاء والمواساة لأسرة الراحل كما يستمر توافد الحضور من السياسيين والإعلاميين والفنانين.

وشارك في توديع جورج إسحاق عدد كبير الشخصيات الهامة والمشهورة حيث حضروا صلاة الجنازة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية منهم الفنان الكبير محمود حميدة، والدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية والبرلماني السابق والإعلامي محمود سعد، ومنير فخري عبد النور، وزير السياحة الأسبق، ونقيب الصحفيين خالد البلشي.

وتوفى مساء الجمعة الماضي، السياسي البارز في الحركة الوطنية المصرية جورج إسحاق، بعد صراع مع المرض.