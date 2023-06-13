الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وجه السيسى بإنشائها.. "العربى لاتحاد الأثريين العرب" يكشف أهمية مقبرة الخالدين

السيسي
السيسي

قال محمد الكحلاوي، رئيس المجلس العربي لاتحاد الآثريين العرب، إن البيان الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاص بقرار إنشاء مقبرة للخالدين تضمن بعض النقاط منها تكليف دولة رئيس الوزراء للجلوس مع العلماء والآثريين والمعماريين؛ للوقوف على أهمية هذه المقابر التي يتم هدمها.

آثار مصر القديمة 

وأكد الكحلاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الرئيس السيسي يحترم ويقدر العلماء ورموز الدولة الأحياء منهم والأموات.

مقابر رموز الوطن

وتابع: "ندافع عن منطقة المقابر بالسيدة نفيسة والإمام الشافعي، وفي حال إلحاق الضرر بتلك المنطقة فسوف يكون هناك تعد على التراث المصري الثقافي والإسلامي، والرئيس السيسي الشخص الوحيد الذي ينتصر للآثار في مصر".

واستطرد: "أرسلنا رسالة بتوصيات أن هدم المقابر التاريخية تهديد للحضارة المصرية، حيث هدم تلك المقابر قد يعرض مصر لخروجها من اليونسكو".

وذكر: "القاهرة التاريخية خط أحمر، والمسئولين الكبار حريصين على الحفاظ على التراث المصري".

الدكتور محمد الكحلاوي اتحاد الأثريين العرب الحدث اليوم حضرة المواطن انشاء مقبرة الخالدين

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