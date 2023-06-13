البابا ثيودروس يزور دير كيكوس في نيقوسيا

زار البابا ثيودورس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، دير كيكوس المقدس في نيقوسيا، وكان في استقباله المتروبوليت نيكوفورس مطران كيكوس وتيليريا ورئيس الدير.

وأعرب غبطته لمطران كيكوس، عن شكره الحار للمساعدة التي قدمها دير كيكوس ودعمه.

وأبلغ مطران كيكوس صاحب الغبطة أنه سيتولى نفقات نصب تمثال نصفي لمثلث الرحمات البابا والبطريرك بطرس السابع في باحة القصر البطريركي بالإسكندرية.

بعد ذلك زار البابا ثيودروس مقر رئاسة أساقفة قبرص حيث استقبل بترحاب حار من رئيس أساقفة نيا جستنياني وسائر قبرص المنتخب حديثًا جيورجيوس.

وهنأ صاحب الغبطة السكندري رئيس الكنيسة القبرصية المنتخب حديثًا على انتخابه لعرش الرسول برنابا وتمنى له أن يكون طريق أسقفته مثمرًا.

ثم أطلع البابا ثيودروس رئيس الأساقفة على عمل اللجنة اللاهوتية المشتركة للحوار بين الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية التي جرت في الإسكندرية، وشكره على حضور ومساهمة كنيسة قبرص في العمل المذكور.

كما لم يتوان البطريرك عن شكره الخالص لرئيس الأساقفة على الحب والدعم الذي يقدمه لإكسرخية البطريركية في قبرص وامتدادًا للبطريركية بأكملها.

من جهته أكد غبطة رئيس الأساقفة أن كنيسة قبرص ستستمر في كونها داعمة في العمل متعدد الأوجه الذي تقوم به بطريركية الإسكندرية التبشيرية في جميع أنحاء القارة الأفريقية.

أخيراً قام البابا ثيودروس بزيارة وزير الخارجية كونستانتينوس كوبو، الذي أطلعه على جولاته التبشيرية في جميع أنحاء قارة المستقبل وأطلعه على أهمية وجود قبرص في إفريقيا من خلال سفاراتها.