الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطل لحيازته كمية من الأسلحة البيضاء بمدينة السلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة السلام  اليوم حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بحيازة كمية من الأسلحة البيضاء بمنطقة السلام.


كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.


وأقر المتهم بحيازته المضبوطات بقصد بيعها  على البلطجية وفى الأفراح بغرض التربح والكسب الغير مشروع منها.


وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام من ضبط عاطل عثر بحوزته على كمية من الأسلحة البيضاء وبسؤاله أقر بحيازته المضبوطات بقصد بيعها والكسب الغير مشروع منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق

 

البلطجى التحقيق مضبوطات نيابة السلام واقعة

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