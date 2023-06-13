الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ملتقى "سيانا" يستضيف الشاعرتين صفاء أبوصبيحة ورضا عبدالنبى.. الخميس

ملتقى سيانا بمدينة
ملتقى سيانا بمدينة إسنا جنوب مصر

يستضيف ملتقى سيانا بمدينة إسنا جنوب مصر، الأمسية الشعرية الثانية للملتقى لكل من الشاعرتين صفاء أبوصبيحة والشاعرة رضا عبدالنبي، ويديرها الشاعر وليد ثابت وتقدمها أسماء خليل مؤسسة الملتقى، وذلك يوم الخميس المقبل في تمام السابعة مساءً بقاعة الخديوي بإسنا.

أما عن الشاعرة صفاء أبوصبيحة، فهي من مدينة ميت غمر حاصلة على ليسانس الآداب قسم الإعلام 2013م، صدر لها ديوان (من بلاد أطرافها بردانة) عن دار فهرس للنشر والتوزيع 2019م ومؤخرًا ديوانها (ميدان الأوضة) عن الهيئة العامة لقصور الثقافة 2023م، وحاصلة على المركز الأول في مسابقة إبداع التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بمصر، ونشرت لها العديد من القصائد في المجلات والجرائد ومنها (الثقافة الجديدة- الأهرام الأسبوعي- عالم الكتاب، أوراق ثقافية).

والشاعرة رضا عبدالنبي نوح، من مدينة إيتاي البارود بالبحيرة، حاصلة على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية جامعة طنطا، وباحثة ماجستير شعبة الأدب والنقد.

وصدر لها ديوان (تايه يمامي في البلاد) الفائز بجائزة النشر الإقليمي عن الهيئة العامة لقصور الثقافة 2021م، ومؤخرًا ديوان (قلب مش لايق على البراويز) عن دار نشر إضافة 2022م، حصلت على عدد من الجوائز الإبداعية والمراكز النهائية في مسابقات إبداع التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة في مصر، بالإضافة لجائزة ابن خصيب الأدبية.

أما عن ملتقى سيانا فقد أسسته الدكتورة أسماء خليل نهاية 2022م بالتعاون مع دار كيميت، كمركز ثقافي يحمل شعلة الإبداع والجمال منه وإلى محيطه من مبدعي الجنوب كهمزة وصل حقيقية بين حركات الإبداع المصرية في كافة فنونها الأدبية والنقدية.

ملتقى سيانا صفاء أبو صبيحة الشاعرة رضا عبد النبي الشاعر وليد ثابت أسماء خليل

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