زبيدة ثروت.. ملكة جمال العيون

تحل غدا ذكرى ميلاد صاحبة أجمل عينين فى السينما المصرية الفنانة زبيدة ثروت، المولودة عام ١٩٤٠ بمحافظة الإسكندرية لعائلة ثرية.

درست القانون قبل دخولها مجال الفن؛ بسبب رغبة جدها فى أن تصبح محامية مثله، إذ كان وقتها من أكبر المحامين فى الإسكندرية، وبسبب تعلقها بالفن هددها جدها بالحرمان من الميراث، ولكنها أصرت على موقفها وتركت المحاماة بعد فترة وتفرغت للتمثيل.

بدأت رحلتها الفنية بعد فوزها فى مسابقة ملكة جمال الشرق التى أقامتها مجلة الجيل، ثم حصدت لقب مسابقة أجمل عشرة وجوه للسينما التى نظمتها مجلة الكواكب، ليختارها المهندس حسين حلمى، بعد أن أسِرته بجمال عينيها، ليصبح بوابتها لعالم الفن، ويعتبر فيلم «دليلة» هو أول ظهور لها على شاشة السينما مع شادية وعبدالحليم حافظ، وانطلقت بعد ذلك فى عالم الفن، ولُقبت بـ«قطة السينما».

قدمت العديد من الأفلام المهمة، منها: «فى بيتنا رجل، ويوم من عمرى، وعاشت للحب، والحب الضائع، وزوجة غيورة جدًا، والملاك الصغير، وشمس لا تغيب، وحادثة شرف، والمذنبون، والحب الحرام، وزمان يا حب».

اعتزلت التمثيل أواخر السبعينيات، وآخر أعمالها كان «المذنبون» عام ١٩٧٥ مع الفنان حسين فهمى والفنانة سهير رمزى، وفيلم «لقاء هناك»، مع نور الشريف، وفيلم «الحب الحرام» عام ١٩٧٦.

لكن بعد اعتزالها السينما ظهرت فى عدة أعمال تليفزيونية ومسرحية، منها «أنا وهى ومراتى، وعائلة سعيدة جدًا، ومين يقدر على ريم»، واعتزلت العمل الفنى نهائيًا فى أواخر الثمانينيات.