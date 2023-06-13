رحيل برلسكوني..غدًا جنازة رسمية وحداد وطني في إيطاليا

أعربت رئيس البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا عن حزنها الشديد لوفاة رئيس الوزراء الإيطالى الأسبق سيلفيو برلسكونى، الذي وافته المنّية في مستشفى سان رافاييل في ميلانو، أمس الاثنين، عن عمر ناهز 86 عامًا.

وقالت ميتسولا في تصريحات على هامش الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورج اليوم: "نحن هنا اليوم لإبداء الحزن على الرجل سيلفيو برلسكوني، الذي ترك بصماته ولن يُنسى".

أوضحت ميتسولا أن جنازة رسمية ستقام يوم غد الأربعاء وسيعلن يوم حداد وطني في إيطاليا.

كما أوضحت أنه سيرفع العلم الإيطالي أيضًا إلى نصف الصارية أمام مقر البرلمان الأوروبي، حسبما أوردت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.

وذكرت عضو كتلة حزب الشعب الأوروبي (الذي ينتمي إليه حزب برلسكوني): "كان مناضلاً أسس وقاد تيار يمين الوسط في إيطاليا".

وتابعت "كان أباً، رجل أعمال، برلمانياً أوروبياً، رئيس وزراء، عضو مجلس الشيوخ وبطل السياسة لأجيال".

وأشارت رئيسة البرلمان الأوروبي إلى أن برلسكوني ساهم في مراحل حاسمة من تاريخ أوروبا والجمهورية الإيطالية.

واختتمت بالقول إنه "لم يكن بعيدًا عن الجدل أبدًا حتى في هذا المحفل، لكن جميع الأصدقاء المجتمعين هنا اليوم يتذكرونه لكرمه وشجاعته وكاريزمته".

وتوفي الرئيس التاريخي لنادي ميلان ورئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني عن 86 عاماً، بحسب ما أكّد متحدث باسمه لوكالة فرانس برس الإثنين.