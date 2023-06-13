متحدث البرلمان الليبى: مجلس النواب أوفى بجميع القوانين اللازمة للانتخابات

قال عبدالله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، إن هناك مخاوف حقيقية تطرق إليها رئيس مجلس النواب أثناء الجلسة النقاشية، ومن بين تلك المخاوف أن يكون هناك مفخخات في القوانين الدستورية تؤدي إلى فشل الانتخابات بعد طول انتظار.

الانتخابات الليبية

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، خلال حواره لكاميرا "القاهرة الإخبارية"، أن تلك المخاوف البرلمانية تستدعي مزيدا من الحرص لإتمام العملية الانتخابية بسلام.

المخاطر الليبية

وتابع: "هناك جدال كبير حدث حول إجراء الانتخابات الرئاسية على مرحلتين، مجلس النواب أوفى بجميع القوانين اللازمة للانتخابات".