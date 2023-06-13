الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكنيسة الكاثوليكية تعلن افتتاح مدرسة الألحان بسوهاج صيف 2023

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية

افتتح تحت رعاية الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، مدرسة الألحان، بدار البطرخانة، بطهطا.

وترأس نيافة الأنبا يوسف أبو الخير، المطران الشرفي للإيبارشية صلاة القداس الإلهي، الذي أكد في كلمة العظة أهمية دور خدمة الشماس في الكنيسة، والمذبح المقدس.

جاء ذلك بمشاركة عدد من كهنة الإيبارشية، ومخدومي رعايا سوهاج، حيث قام بالتدريب الإكليريكيّ ريمون عاطف، والشماس بطرس يوسف.

وفي كلمته، أشار الأب چيروم نُصير، مسؤول المدرسة إلى قيمة اللحن الكنسيّ، واصفًا إياه باللغة الملائكيّة.

وترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، أول قداس قبطي كاثوليكي للجالية المصرية، بدولة قبرص.

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