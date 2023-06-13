باحثون: "صوم الرسل لا يخص الكهنة فقط.. والمسيح أوصى به"

تواصل الكنيسة القبطية الارثوذكسية احتفالاتها بصوم رسل السيد المسيح، والذي ينتهي يوم 12 يوليو المقبل، بعيد استشهاد القديسين بولس وبطرس.

وفي هذا السياق، قال الباحث مينا رويس، المتخصص في العلوم الطقسية، إن الترويج لفكرة أن صوم الرسل يخص الكهنة فقط وزوجاتهم، لا سند له، كما أن البعض يقول ان صوم الرسل غير ملزم لعامة الشعب القبطي، ويختص بالخدام فقط، الا ان اولئك ايضا لا سند لديهم من الكتاب او التاريخ".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السيد المسيح اوصى شخصيا بصوم الرسل اذ انه حينما ساله الفريسيين عن أسباب عدم صوم تلاميذه مقابل صوم تلاميذ يوحنا المعمدان فاجابهم اجابة منطقة وأكد انه لا أحد يصوم وهو في حالة فرح، اذ انه في وسطهم وهم يفرحون بذلك ولكن متى تركهم وصعد حينئذ سيصومون وهو ما فعله التلاميذ فعليا بعد حلول الروح القدس عليهم.

من جانبه، قال الباحث الطقسي شريف برسوم، إن فكرة تخصيص صوم الرسل لفئة معينة أمر غير منطقي لأنه يخص الخدام فالنصوص الكتابية تقول إن جميع المؤمنين هم خدام اذ يقول النص الانجيلي ليخدم كل واحد بعضكم بعضا بحسب الموهبة الممنوحة أو المعطاة له من فوق، في إشارة إلى أن الله وهب كل فرد من الافراد موهبة او عطية او ميزة يجب عليه ان يستثمرها في خدمته هو شخصيا في شخص الاخرين.