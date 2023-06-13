مجدى ملك يطالب بتشجيع الاستثمار الزراعى والاهتمام بالسلع الاستراتيجية

قال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن قطاع الزراعة أمام تحد كبير وهو الزيادة السكانية الكبيرة.

ولفت إلى أن الدولة خطت خطوات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، سواء من خلال التوسع الأفقي، أو الرأسي، أو إنشاء العديد من المشروعات القومية الكبري.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية للجنة الزراعة والأمن الغذائي المندرجة تحت المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، مناقشة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والائتمان والديون.

وطالب بإعادة دراسة نظام الطرح وتشجيع الاستثمار الزراعي، والاهتمام بالإنتاج الزراعي لما له من مردود كبير على الاقتصاد المصري، وزيادة زراعة السلع الاستراتيجية لتقليل الواردات من هذه السلع، وربط مستلزمات الإنتاج الزراعي المدعمة من قبل الدولة مع الحاصلات الاستراتيجية.