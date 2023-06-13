الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا مرقس يزور كنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع بديروط

الأنبا مرقس وليم
الأنبا مرقس وليم

زار نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، كنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع، بديروط.

وترأس الأنبا مرقس صلاة القداس الإلهي، بمشاركة القمص كيرلس عازر، وكيل المطرانية، والقمص أنطونيوس بشاي، راعي الكنيسة، وراهبات القديسة حنة.

وفي كلمة العظة، تحدث الأب المطران حول شعاره الأسقفي "لمجد الله"، داعيًا أبناء الرعية الكنيسة، من أجل عمل كل شيء في حياتهم، لمجد الله.

وفي الختام، قدم الأب الراعي، التهنئة إلى صاحب النيافة، بالسيامة الأسقفية، ثم اجتمع الأنبا مرقس، بمسؤولي الأنشطة الرعوية بالكنيسة، حيث تمت مناقشة عدد من الأمور الهامة، كذلك تفقد راعي الإيبارشية، بعض الأماكن الخاصة بالرعية، لوضع رؤية مستقبلية لها.

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