مرحلة أكتوبر 2023.. قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

صدّق الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر2023، وسيتم استقبالهم اعتباراً من 24/06/2023، وفقاً للشروط الآتية:-

أولًا: المؤهلات العليا:-

مواليد الفترة من 1/1 حتى 30/6 من جميع السنوات حتى عام 2003، من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلون على مؤهلهم الدراسى، والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير 2023 حتى آخر أغسطس 2023.

وخريجو كليات الطب (البشرى/ الأسنان/ العلاج الطبيعى/ التمريض) الذين أنهوا سنة الامتياز/ مدة التدريب خلال الفترة من أول فبراير2023 حتى آخر أغسطس 2023، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 05/08/2023، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتبارا من 14/08 حتى 03/09/2023.

ثانيًا: المؤهلات فوق المتوسطة:-

مواليد الفترة من 1/1 حتى 30/6 من جميع السنوات حتى عام 2003 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى، والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير 2023 حتى آخر يوليو 2023، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 17/07/2023، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتباراً من 01/08 وحتى 03/08/2023 .

ثالثًا: المؤهلات المتوسطة:-

مواليد أشهر (أكتوبر/ نوفمبر/ ديسمبر) عام 2003 الحاصلون على مؤهل متوسط حتى العام الدراسى 2021/2022، وكذا مواليد أشهر (أكتوبر/ نوفمبر/ ديسمبر) عام 2002 وما قبلها من خريجى العام الدراسى 2021/2022، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 24/06/2023، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتباراً من 08/07 وحتى 31/07/2023.



رابعاً: غير ذوى المؤهلات (العاديون):-

مواليد أشهر(أكتوبر/ نوفمبر/ ديسمبر) من عام 2003 والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من يوم 25/07/2023، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 05/08 وحتى 13/08/2023.



المستندات المطلوبة:

بطاقة الرقم القومى- بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند)- أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها- صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب- فصيلة الدم- أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الامتياز/ التدريب لخريجى كليات الطب (البشرى/ الأسنان/ العلاج الطبيعى/ التمريض)- وثيقة الزواج للمتزوجين- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها- خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه- قرار التعيين (المعيدين/ المدرسين/ الأطباء المقيمين).

جدير بالذكر أنه تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد، والخدمات التى تهم الشباب والمواطنين، سواء المقيمين بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على العنوان التالى: (https://tagned.mod.gov.eg).

كذلك هناك بريد إلكترونى آخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الاستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالى: ([email protected])، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام الصوتى لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة على الرقمين الآتيين: (26351195/ 02- 26339581/ 02)، وفى إطار التيسير على المواطنين، وحرصاً من إدارة التجنيد والتعبئة على تقديم خدمة مميزة، تم استحداث خدمة الرقم المختصر للمركز الإلكترونى وهو (15499).