الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"موارنة مصر" يحيون ذكرى القديسة أكويلينا الجبيلية الشهيدة

شيحان
شيحان

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى القدّيسة أكويلينا الجبيّليّة الشهيدة التي وُلدت في مدينة جبيل سنة 281. تلقّت العلوم المسيحيّة على يد أسقف المدينة أوتاليوس. وفي الثانية عشرة من عمرها راحت تنشر عبادة المسيح بين مواطنيها فآمن منهم الكثير. سمع بها الحاكم فولوسيانس، فاستحضرها وأعلنت أمامه عن إيمانها بكلّ جرأة وثبات. جُلدت جلدًا قاسيًا. وإذ رآها الحاكم ثابتة في إيمانها، أَدخل في جسمها النحيل سياخًا حديديّة محميّة فأُغمي عليها. ثمّ أَمر بقطع رأسها فنالت إكليل الشهادة سنة 293.

كما تحتفل الكنيسة ايضا بذكرى مار أنطونيوس البادوانيّ المعترف الذي ولِدَ في ليشبونة البرتغال سنة 1195 ودخَلَ الرهبانية الاغوسطينية ثم الفرنسيسكانية وكان من أول تلاميذ القديس فرنسيس. عاش بالقداسة وقضى حياته بالوعظ والتأليف والتعليم. مات في 13 يونيو 1231 وهو بعمر 36 سنة. عاش سنيه الاخيرة في مدينة بادوا ونسب إليها. أعلنَت قداسته سنة بعد موته أي سنة 1232. شاع تكريمه في لبنان على يد المرسلين الفرنسيسكان منذ الجيل الخامس عشر. 

بهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: ابَت نَفْسي شَوقًا إِلى خَلاصِكَ فرَجَوتُ كَلِمَتَكَ"... عندما أرتجي الله، لا بل عندما أفيض بالرّجاء، أُضيفُ أملاً على أمل، حتّى ولو أُضيفت المحنة على المحنة، والمهلة على المهلة. لأنّي على يقين من أنّ "ٱلرُؤيا لِلميقات، وَفي ٱلإِنقِضاءِ تَظهَرُ وَلا تَكذِب. إِن أَبطَأَت فَٱنتَظِرها. فَإِنَّها سَتَأتي إِتيانًا وَلا تَتَأَخَّر"  بعد الوقت المحدّد والمناسب.

ما هو هذا الوقت المناسب؟ هو الذي فيه يكتمل عدد إخوتنا، حيث سينتهي وقت الرَّحمة الممنوح للتوبة. أصغِ إلى إشعيا... يشرح لماذا يؤجّل الربّ الدينونة: " لِذلك يَنتَظِرُ الرَّبُّ لِيَرحَمَكم ولذلك يَتعالى لِيَرأَفَ بِكم لِأَنَّ الرَّبَّ إِلهُ عَدْلٍ لِجَميعِ الَّذينَ يَنتَظِرونَه".

عليك إذاً، إن كنتَ حكيمًا، أن تُحسِن استخدام هذه الفرصة الّتي أتيحت بسبب هذا التأخير. إن كنتَ خاطئًا، فقد أُعطيَت لك للتكفير عن ذنبك لا للعيش في الإهمال؛ وإن كنتَ قدّيسًا، فللتقدّم في القداسة لا للضعف في الإيمان. لأنّه "إِذا قالَ ذَلِكَ ٱلعَبدُ في قَلبِهِ: إِنَّ سَيِّدي يُبطِئُ في مَجيئِهِ، وَأَخَذَ يَضرِبُ ٱلخَدَمَ وَٱلخادِمات، وَيَأكُلُ وَيَشرَبُ وَيَسكَر، فَيَأتي سَيِّدُ ذَلِكَ ٱلعَبد، في يَومٍ لا يَتَوَقَّعُهُ وَساعَةٍ لا يَعلَمُها، فَيَفصِلُهُ وَيَجزيهِ جَزاءَ ٱلكافِرين"...

نعم، إنّ انتظار الربّ حقًّا، إنّما هو الحفاظ على إيماننا به، وإن كنّا محرومين من عزاء حضوره، وعدم اتّباع المجرِّب، ولكن البقاء معلَّقين برجوعه. هذا بالضبط ما يقوله الربّ أيضًا بلسان النبيّ: "إِنَّ شَعْبي مُعَلَّقٌ بِالِآرْتدادِ عنِّي". "مُعَلَّقٌ"، تعبير جميل ودقيق، وهو يعني أنّه، بوجودنا كما بين سماء وأرض، لا يمكننا بعد بلوغ الخيرات السماويّة، دون أن نرغب في لمس الأشياء الأرضيّة.

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